Кристина Асмус выступила с неожиданным признанием. Артистка, посвятившая детство спортивной гимнастике, заявила, что никогда не получала удовольствия от занятий и ходила на тренировки только из-за родителей, мечтающих вырастить из наследницы чемпионку.

Кристина Асмус выступила с неожиданным признанием. Артистка, посвятившая детство спортивной гимнастике, заявила, что никогда не получала удовольствия от занятий и ходила на тренировки только из-за родителей, мечтающих вырастить из наследницы чемпионку.Кристина Асмус является одной из самых привлекательных актрис в отечественном кинематографе. При небольшом росте артистка обладает аппетитными формами. Казалось бы, для поддержания великолепной фигуры она ничего не делает. Однако сама Кристина призналась, что склонна к полноте, однако спортом не занимается, а сидит на диетах.Сейчас же, по мнению актрисы, настало время пойти в зал. К такому выводу Асмус пришла, пообщавшись со своими подписчиками ее странички в Instagram. "Последний месяц я только и думаю о том, что мне не просто пора бы уже взяться за себя, а я очень хочу! Надоело мне (склонной к полноте! 🙄) сидеть на голодных диетах (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – сообщила Асмус.Кристина призналась, что не занимается спортом по личным причинам. "10 лет я занималась спортивной гимнастикой... 🤸🏼‍♀️ Каждый день подъем около 5 утра, 2 часа на дорогу (в одну сторону), максимум 1,5 урока в школе и бегом на тренировку пока не упадем.. ✊🏻 Питаться нам разрешали только воздухом, никаких выходных, праздников, гуляния во дворе и прочих детских радостей..." – поделилась воспоминаниями Кристина.Актриса заявила, что не любила спортивную гимнастику. "Я терпеть не могла зал и при каждой редчайшей возможности старалась не попадать туда. 😬 Так меня там эмоционально (и не только) ‘пожирали’, что я копила и выжидала пока все это кончится. 🤦🏼‍♀️ С родителями сложная история была – из нас с сестрой упорно хотели вырастить чемпионок", – объяснила актриса."Столько сил и времени они вложили, что сказать им о том, что я больше не могу я решилась только в 15 лет... Когда бросила.. была уверена, что большое никогда ни под каким предлогом не буду заниматься спортом", – призналась Кристина. И действительно какое-то время так и было. В силу профессии она поддерживала форму благодаря танцам и сценическому движению."желания самой взять абонемент и идти в зал появлялось только в самом страшном кошмаре. 💤 Я была уверена, что только для роли буду готова решиться на этот шаг, но сделать себе любимой такой подарок – ни-за-что", – категорично заявила Асмус. Однако сейчас все изменилось.