Михаил Ефремов сделал сам себе не очень приятный подарок на день рождения – за несколько дней до 55-летнего юбилея раздул в обществе скандал и втянул в него коллег по цеху, политиков и общественных деятелей. Теперь заслуженного артиста хотят лишить высокого звания и таким образом наказать за предательство родины.

Михаил Ефремов сделал сам себе не очень приятный подарок надень рождения – за несколько дней до 55-летнего юбилея раздул в обществескандал и втянул в него коллег по цеху, политиков и общественных деятелей.Теперь заслуженного артиста хотят лишить высокого звания и таким образом наказатьза предательство родины.Славу скандалиста продолжатель знаменитой актерской династиии один из ярких артистов современности приобрел уже давно. Скандалы в театре, тягак алкоголю и не совсем корректные заявления Ефремова всем хорошо известны.Но в преддверии юбилея, который артист будет отмечать 10ноября, он снова решил напомнить о себе. Непатриотические высказывания об империалистическоммороке, в котором находится Россия и передаче Крымского моста Украине каксредстве решения всех проблем дали пищу для размышлений самым разным людям.В адрес Ефремова прозвучали достаточно резкие комментарии,вплоть до предложения лишить его звания "Заслуженный артист России",которого он удостоился в 1995 году по указу первого президента Бориса Ельцина.Член экспертного совета по развитию информационного обществаи СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян считает, что в нынешних непростыхусловиях с талантливых и известных людей и спрос выше."На заслуженных и народных артистах в такое непростое времядля отношений между странами, лежит большая ответственность. Если ты получил почетноезвание, то неси его гордо и не позорь страну и ее людей за рубежом", – такМанукян прокомментировал выступление Ефремова на Украине.Я считаю, что на примере Ефремова было бы правильноотработать механизм отзыва почетных званий. Иначе какой же ты народный или заслуженный,если ты за рубежом так неподобающе себя ведешь по отношению к своему народу ине несешь в итоге за это никакой ответственности?С журналистами пообщался и известный режиссер ВладимирБортко. Он напомнил, что Ефремов получилзвание за свой талант, а не за высказывания. При этом он подчеркнул, чтокатегорически не согласен с тем, что говорит актер и все же выступил против лишенияМихаила Ефремова звания заслуженного артиста.С Бортко согласился и Виталий Милонов. "Это выглядит,как бы сказать, – чуть-чуть по-советски даже. Но его заслуги в прошлом никак непроецируются на отсутствие у меня уважения к нему нынешнему", – сказал депутати признал, что Михаил Ефремов и сегодня остается ярким и интересным артистом."Но, к большому моему сожалению, он обратил свой талантна то, чтобы помогать злу, как мне кажется", – резюмировал Милонов.В свою очередь, актер Михаил Пореченков выступил засохранение звания Ефремова, признавшись при этом, что не слышал скандальныхречей коллеги. "Мишу я знаю давно, причем с хорошей стороны. К сожалению,не слышал, что он говорил. Мне кажется, что в творчестве он достиг большихвысот. Мы знаем его как прекрасного артиста. Тут одно с другим не вяжется", -пояснил Пореченков."Мало ли что может артист сказать в интервью", – вот так,по-простому откликнулся на просьбу прокомментировать скандал вокруг Ефремова известныйюморист Владимир Винокур. Он призвал не судить строго актера и выразилуверенность, что Ефремов говорил не всерьез.Среди адвокатов Ефремова ожидаемо оказалась и народнаяартистка России Лия Ахеджакова. Она призвала эксперта Манукяна не пиариться зачужой счет. "Конечно, я поддерживаю Ефремова! Если и я Манукяну не угодна, топусть и мое звание берет", – возмутилась артистка.Сам виновник торжества ответил на вопрос, как он относится кразвернувшейся против него кампании и к предложению лишить его почетного звания,в своем фирменном стиле. "Меня это не интересует. По барабану. До свидания", -сказал Ефремов и положил трубку.