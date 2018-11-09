Михаил Ефремов сделал сам себе не очень приятный подарок на
день рождения – за несколько дней до 55-летнего юбилея раздул в обществе
скандал и втянул в него коллег по цеху, политиков и общественных деятелей.
Теперь заслуженного артиста хотят лишить высокого звания и таким образом наказать
за предательство родины.
Михаил Ефремов сделал сам себе не очень приятный подарок на
день рождения – за несколько дней до 55-летнего юбилея раздул в обществе
скандал и втянул в него коллег по цеху, политиков и общественных деятелей.
Теперь заслуженного артиста хотят лишить высокого звания и таким образом наказать
за предательство родины.
Славу скандалиста продолжатель знаменитой актерской династии
и один из ярких артистов современности приобрел уже давно. Скандалы в театре, тяга
к алкоголю и не совсем корректные заявления Ефремова всем хорошо известны.
Но в преддверии юбилея, который артист будет отмечать 10
ноября, он снова решил напомнить о себе. Непатриотические высказывания об империалистическом
мороке, в котором находится Россия и передаче Крымского моста Украине как
средстве решения всех проблем дали пищу для размышлений самым разным людям.
В адрес Ефремова прозвучали достаточно резкие комментарии,
вплоть до предложения лишить его звания "Заслуженный артист России",
которого он удостоился в 1995 году по указу первого президента Бориса Ельцина.
Член экспертного совета по развитию информационного общества
и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян считает, что в нынешних непростых
условиях с талантливых и известных людей и спрос выше.
"На заслуженных и народных артистах в такое непростое время
для отношений между странами, лежит большая ответственность. Если ты получил почетное
звание, то неси его гордо и не позорь страну и ее людей за рубежом", – так
Манукян прокомментировал выступление Ефремова на Украине.
Я считаю, что на примере Ефремова было бы правильно
отработать механизм отзыва почетных званий. Иначе какой же ты народный или заслуженный,
если ты за рубежом так неподобающе себя ведешь по отношению к своему народу и
не несешь в итоге за это никакой ответственности?
С журналистами пообщался и известный режиссер Владимир
Бортко. Он напомнил, что Ефремов получил
звание за свой талант, а не за высказывания. При этом он подчеркнул, что
категорически не согласен с тем, что говорит актер и все же выступил против лишения
Михаила Ефремова звания заслуженного артиста.
С Бортко согласился и Виталий Милонов. "Это выглядит,
как бы сказать, – чуть-чуть по-советски даже. Но его заслуги в прошлом никак не
проецируются на отсутствие у меня уважения к нему нынешнему", – сказал депутат
и признал, что Михаил Ефремов и сегодня остается ярким и интересным артистом.
"Но, к большому моему сожалению, он обратил свой талант
на то, чтобы помогать злу, как мне кажется", – резюмировал Милонов.
В свою очередь, актер Михаил Пореченков выступил за
сохранение звания Ефремова, признавшись при этом, что не слышал скандальных
речей коллеги. "Мишу я знаю давно, причем с хорошей стороны. К сожалению,
не слышал, что он говорил. Мне кажется, что в творчестве он достиг больших
высот. Мы знаем его как прекрасного артиста. Тут одно с другим не вяжется", -
пояснил Пореченков.
"Мало ли что может артист сказать в интервью", – вот так,
по-простому откликнулся на просьбу прокомментировать скандал вокруг Ефремова известный
юморист Владимир Винокур. Он призвал не судить строго актера и выразил
уверенность, что Ефремов говорил не всерьез.
Среди адвокатов Ефремова ожидаемо оказалась и народная
артистка России Лия Ахеджакова. Она призвала эксперта Манукяна не пиариться за
чужой счет. "Конечно, я поддерживаю Ефремова! Если и я Манукяну не угодна, то
пусть и мое звание берет", – возмутилась артистка.
Сам виновник торжества ответил на вопрос, как он относится к
развернувшейся против него кампании и к предложению лишить его почетного звания,
в своем фирменном стиле. "Меня это не интересует. По барабану. До свидания", -
сказал Ефремов и положил трубку.