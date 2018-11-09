09.11.2018

2018-11-09 11:46:14

Задержан обворовавший пенсионера на миллион москвич

Полиция задержала 21-летнего жителя столице по имени Пантелеймон, подозреваемого в ограблении квартиры 70-летнего пенсионера, передает . Само преступление произошло еще 23 августа. Из квартиры на первом этаже злоумышленник вынес 12 картин русских художников, шесть старинных икон, столовое серебро XIX века, мужские часы из красного золота и перстень из красного золота с бриллиантом. Ущерб от кражи потерпевший оценил более чем в миллион рублей.