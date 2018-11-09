Мужчина похитил с территории дачных участков металлические предметы быта и скутер.

Следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовных дел в отношении 31-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении краж.По версии следствия, в августе текущего года обвиняемый проник на территорию дачного участка, откуда похитил и впоследствии сдал в пункт приема бытовые предметы из цветного металла. При аналогичных обстоятельствах с территории другого дачного участка злоумышленник похитил скутер.Общая сумма ущерба, причиненного собственникам, составила 23 000 рублей.Фигурант был задержан сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных после поступивших в полицию заявлений, и заключен под стражу.Похищенный скутер изъят и возвращен законной владелице.В настоящее время уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.