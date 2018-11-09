Нарушителю придется выплатить штраф

Нарушителю придется выплатить штрафВязниковская прокуратура провела проверку поступивших от ФСБ материалов о противодействии экстремистской деятельности.Ведомство установило, что местный житель в социальной сети «ВКонтакте» выложил запрещенную песню. Она включена в Федеральный список экстремистских материалов.В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении за массовое распространение материалов, связанных с экстремизмом.Нарушителю придется выплатить штраф. А запрещенный аудиофайл мужчина со своего аккаунта удалил.