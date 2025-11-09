Спасатели провели операцию на болотоходах и извлекли погибшего.

На болотах Владимирской области обнаружили погибшего человека. Сначала погибшего заметили местные жители — они увидели увязшее по пояс тело мужчины, сообщили о находке в полицию.8 ноября спасатели Владимирской области выехали на болотоходах в район южного обхода города и эвакуировали тело мужчины. Для этого сотрудникам аварийно-спасательного отряда пришлось действовать в сложных гидрологических условиях, преодолеть несколько сотен метров, периодически передвигаясь по пояс в ледяной воде.Оперативные действия прошли с соблюдением установленных процедур и с использованием предусмотренного оснащения отряда. Благодаря оперативно проведенным действиям удалось извлечь тело погибшего. Подробности инцидента и личность погибшего устанавливаются.