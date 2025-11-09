Такой конкурс прошел впервые после 10-летнего перерыва.

Конкурсы профессионального мастерства среди водителей троллейбусов раньше проводили регулярно. Но в последние 10 лет ничего подобного не происходило. Во Владимирской области решили возродить традицию. Региональный конкурс профессионального мастерства прошел впервые за после 10-летнего перерыва.Участниками возрожденного конкурса стали восемь водителей из Владимира и Коврова.Как рассказали в пресс-службе городской мэрии, конкурсанты показывали свое умение на специальной полосе препятствий и демонстрировали знания правил дорожного движения.Победителем профсоревнований стал Александр Гаврюкин из Владимира — за первое место ему вручили приз в 50 тысяч рублей. Второе место и 30 тысяч рублей завоевал Дмитрий Лузанов из Коврова. На третьем месте оказалась женщина-водитель Людмила Звездкина из Владимира, ее награда за профессионализм составила 20 тысяч рублей.