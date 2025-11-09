Головач гигантский, занесенный в региональную Красную книгу, может весить до 22 кг.

В лесах Владимирской области обнаружен редкий гриб — головач гигантский. Неискушенные грибники могут принять такую находку за свернутую кожаную куртку или большую кожаную сумку — настолько он мало похож на гриб.В Дирекции ООПТ Владимирской области сообщили, что головач гигантский занесен в региональную Красную книгу. Этот гриб может достигать 2,64 метра в окружности и весить до 22 кг. Это гриб из семейства шампиньоновых.Микологи утверждают, что один такой гриб производит 3-7 триллионов спор, экологи называют его значимым элементом экосистемы.Как ни странно, этот гриб съедобный — пока он молодой, он белого цвета и его вполне можно употреблять в пищу. По мере созревания он становится буро-коричневым, превращается в бесформенную массу, из которой ветер разносит споры.Специалисты просят владимирцев сообщать о находках такого удивительного гриба — это поможет пополнить сведения для следующего издания Красной книги региона.