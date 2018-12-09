В словенской Поклюке состоялась мужская гонка преследования на дистанции 12,5 км в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону. Россиянин Александр Логинов занял третье место, отстав от победителя на 1,9 секунды. Гонку же выиграл норвежец Йоханнес Бе с результатом 30 минут 20, 04 секунды.

В словенской Поклюке состоялась мужская гонка преследования на дистанции 12,5 км в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону. Россиянин Александр Логинов занял третье место, отстав от победителя на 1,9 секунды. Гонку же выиграл норвежец Йоханнес Бе с результатом 30 минут 20,4 секунды.После последней стрельбы россиянин ушел на дистанцию первым. Совсем рядом с ним оказался норвежец Йоханнес Бе, допустивший два промаха на финальном огневом рубеже.К сожалению, обидное падение незадолго до финиша не позволило российскому биатлонисту побороться за первое место. Серебро досталось представителю Франции Фийону Майе (+0,1).