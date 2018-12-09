Светлана Бондарчук появилась на премьере спектакля Константина Богомолова АЙ ФАК. Трагедия в Мастерской Брусникина вместе с директором проектов студии дизайна Bestinspace Design Co Сергеем Харченко. Общественность уверена, что у телеведущей новый роман. Да и сама она не особенно скрывает близких отношений с кавалером.

Светлана Бондарчук появилась на премьере спектакля Константина Богомолова "АЙ ФАК. Трагедия" в Мастерской Брусникина вместе с директором проектов студии дизайна Bestinspace Design Co Сергеем Харченко. Общественность уверена, что у телеведущей новый роман. Да и сама она не особенно скрывает близких отношений с кавалером.Светские хроникеры и простые поклонники пристально следят за личной жизнью Светланы Бондарчук и переживают за нее едва ли не больше, чем за свою собственную. Поэтому появление ведущей на театральной премьере с новым ухажером произвело на публику неподражаемый эффект.Журналисты тут же бросились выяснять, кем приходится Светлане Бондарчук ее новый спутник и пришли к выводу, что они уже давно состоят в отношениях. Ведущая начала встречаться с Сергеем Харченко вскоре после расставания с фотографом Сергеем Табуновым, передает портал .Поговаривают, что их отношения уже успели приобрести серьезный оборот. Дескать, Светлана Бондарчук успела представить нового возлюбленного со всеми близкими друзьями, а тот свел ее со своей дочерью. Осень 2018 года они втроем отдыхали в Литве и прекрасно поладили.Напомним, раньше Светлане Бондарчук приписывали любовную связь с бывшим мужем актрисы Дарьи Мороз режиссером Константином Богомоловым. Сама она своими неоднозначными высказываниями только подливала масла в огонь. В частности, после появления подобных слухов, процитировала высказывание Фаины Раневской о любовниках."Если женщина идет с опущенной головой – у нее есть любовник. Если женщина идет с гордо поднятой головой – у нее есть любовник. Если женщина держит голову прямо – у нее есть любовник. И вообще, если у женщины есть голова, то у нее есть любовник!", – написала она под одной из своих фотографий.