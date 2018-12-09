После переезда из США в Россию некогда популярная певица Ольга Зарубина так и не смогла обеспечить себе быт. Бывшая жена Александра Малинина живет в маленькой однокомнатной квартире на окраине Москвы, которую так и не смогла обставить мебелью.

После переезда из США в Россию некогда популярная певица Ольга Зарубина так и не смогла обеспечить себе быт. Бывшая жена Александра Малинина живет в маленькой однокомнатной квартире на окраине Москвы, которую так и не смогла обставить мебелью.Прожив 17 лет в США, Ольга Зарубина так и не смогла закрепиться в Новом Свете. После смерти второго мужа от рака она была вынуждена сама обеспечивать семью, а после и вовсе вернулась на родину, оставив за океаном дочь. Девушка работает социальным работником и о переезде в Россию и слушать не хочет.Вдобавок ко всем проблемам. Ольгу Зарубину гложет бытовая неустроенность. На все деньги, что ей удалось скопить, она взяла в ипотеку однокомнатную квартиру. Причем на то, чтобы сделать ремонт или хотя бы обставить жилье мебелью, средств у нее уже не хватило.Ситуацию поспешили исправить авторы программы "Идеальный ремонт". Они до неузнаваемости преобразили внешний вид квартиры звезды 1980-х годов. Дизайнеры перекрасили стены, переложили пол и обставили жилье уютной мебелью. А наибольшее впечатление на Ольгу Зарубину произвела лампа, позволяющая менять направление и интенсивность света.Однако до преображения квартиры зрители смогли увидеть нехитрый быт, который организовала для себя певица. Кроме того, она рассказала о жизни в США и о первом раке, с тогда еще не известным певцом Александром Малининым.О первом супруге Ольга Зарубина не скучает. По ее признанию, этот брак был несчастливым. А вот уже второй, с администратором Владимиром Евдокимовым, принес ей счастье. И даже в сложных условиях после переезда за океан, когда она не могла работать из-за маленького ребенка, супруг поддерживал ее. Его смерть от рака все изменила и певице пришлось начать новую жизнь.