В Москве завершилась центральная встреча дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Лидер турнира ЦСКА принимал на своем льду уфимский Салават Юлаев. Армейцы выиграли со счетом 3:0, одержав 18-ю победу подряд.

В Москве завершилась центральная встреча дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Лидер турнира ЦСКА принимал на своем льду уфимский "Салават Юлаев". Армейцы выиграли со счетом 3:0, одержав 18-ю победу подряд.У победителей шайбы забросили Грег Скотт, Константин Окулов и Линден Вей. Вратарь красно-синих Илья Сорокин записал на свой счет шестой "сухарь" в нынешнем сезоне.ЦСКА продолжает лидировать в чемпионате КХЛ, набрав 66 очков после 37 игр. "Салават Юлаев" остался на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 44 баллами.В другом матче игрового дня финский "Йокерит" в гостях обыграл череповецкую "Северсталь" со счетом 4:3.