Любители подрифтовать на дорогах общественного пользования закончили поездку в отделении полиции – один из гонщиков столкнулся со служебным автомобилем правоохранителей, после чего лихачей задержали.

Любители дрифта на днях устроили "заезд" по улицам в центре Махачкалы. В итоге импровизированная гонка завершилась не так, как планировали ее участники.Прохожие сняли на видео, как водитель автомобиля Mercedes исполнял "пируэты" на перекрестке.Следом за ним на пересечение улиц выехал второй любитель острых ощущений. При выполнении первого же "виража" он столкнулся с полицейским автомобилем и покинул место аварии."В настоящее время виновные задержаны и в отношении них будут приняты санкции в соответствии с ПДД. Их машины задержаны и доставлены в участок", — сообщают местные СМИ, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.