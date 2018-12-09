Власти Франции подсчитывают убытки от акций протеста, которые прокатились по стране. Только ретейлеры с начала масштабных демонстраций потеряли более одного миллиарда выручки. Тем временем демонстрации не утихают. Пострадали 135 человек, более полутора тысяч – задержаны. Об этом сообщил глава МВД Кристоф Кастанер.

Власти Франции подсчитывают убытки от акций протеста, которые прокатились по стране. Только ретейлеры с начала масштабных демонстраций потеряли более одного миллиарда выручки. Тем временем демонстрации не утихают. Пострадали 135 человек, более полутора тысяч – задержаны. Об этом сообщил глава МВД Кристоф Кастанер. Последние подробности из Пятой республики — в материале корреспондента телеканала "Россия 24" Николая Соколова.К этому явно ни протестующие, ни представители СМИ на этой маленькой парижской улице были не готовы. Слезоточивому газу просто некуда было уходить. Вокруг только здания вплотную друг к другу. Окна закрыты металлическим пластинами или фанерой. Это именно она потом будет гореть лучше всего на баррикадах.Париж в огне, в газе и в шуме. Гранаты, распугивающие толпу, в сочетании со слезоточивым газом. Протестующих "желтых жилетов" разогнать пытаются до позднего вечера. Свидетелями этой "черной субботы" становятся случайные туристы, которые прячутся от газа в ближайших отелях, если те открывают свои двери. Эти кадры мы сняли после одной из атак в районе железнодорожного вокзала. Сюда многие гости Парижа приезжают из аэропорта, чтобы дальше пересесть на нужный городской транспорт.Протестующие в желтых жилетах вышли на улицы не только Парижа. По всей Франции — акции протеста и неповиновения. Они перекрывают дороги или идут в наступление на полицию.Но ближе к концу дня становится понятно, что первоначальные митинги "желтых жилетов" и спокойные акции без насилия у радикальных группировок уходят на второй план. Они громят витрины, грабят магазины и даже угрожают, врываясь в прямой эфир.Чуть больше двух недель осталось до Рождества и Нового года. Предновогодняя иллюминация Парижа ушла на второй план. Закрыты для туристов главные объекты культурного мирового наследия. И что будет дальше — непонятно. На следующей неделе во Франции должна пройти большая забастовка. Участники обещают полностью закрыть движение и блокировать работу аэропорта. А это значит, что желающим отдохнуть в Париже в ближайшие дни, возможно, придется поменять свои планы.