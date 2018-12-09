Украинский генерал блефует - так член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление бывшего представителя миссии Украины при НАТО генерал-майора Петра Гаращука о наличии у его страны всех мощностей для создания собственного ядерного оружия.

Украина "успела разбазарить" интеллектуальные возможности, доставшиеся ей от Советского Союза, а про финансовые и организационные возможности в ядерной сфере "после Майдана вообще можно забыть". Так член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление бывшего представителя миссии Украины при НАТО генерал-майора Петра Гаращука о наличии у его страны "всех мощностей" для создания собственного ядерного оружия."Думаю, что украинский генерал блефует", — сказал Клинцевич.Гаращук заявил, что в Днепропетровске, ныне переименованном в Днепр, находится завод по выпуску баллистических межконтинентальных ракет — он функционировал в СССР и выпускал ракеты "Сатана", которых не производят в России, США или Китае. И если Украина создаст ядерное оружие, в нынешних условиях ей не стоит бояться международных санкций, считает украинский генерал.Основной потенциал, который необходим для создания ядерного оружия, в советские времена находился на территории РСФСР, напомнил Франц Клинцевич, так что Украине придется начинать эту работу практически с нуля. И даже если "на минуту допустить" наличие какой-то доли истины в словах Гаращука, затея по созданию Украиной собственного ядерного оружия не имеет ни единого шанса на успех, отметил сенатор."Это как в старом анекдоте: "Съесть-то он съест, да кто ж ему даст", — пояснил он.Клинцевич прокомментировал и слова Гаращука по поводу санкций, передает РИА Новости. По словам российского сенатора, в современном мире "буквально все" понимают, что проблемы, создаваемые сейчас, например, Северной Кореей, "абсолютно ничтожны" по сравнению с угрозами, которые принесло бы планете появление у Киева ядерного оружия.Ядерного оружия Киев лишен в соответствии с Будапештским меморандумом, подписанным 5 декабря 1994 года Украиной, Россией, США и Британией. После подписания этого договора началось присоединение Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.