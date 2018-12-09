В рамках 17-го тура чемпионата России по футболу Краснодар принял на своем поле Уфу. В случае победы быки могли возглавить турнирную таблицу РПЛ, опередив Зенит на одно очко. Однако встреча завершилась результативной ничьей – 1:1.

В рамках 17-го тура чемпионата России по футболу "Краснодар" принял на своем поле "Уфу". В случае победы "быки" могли возглавить турнирную таблицу РПЛ, опередив "Зенит" на одно очко. Однако встреча завершилась результативной ничьей – 1:1.Гости вышли вперед на 15-й минуте усилиями Оливье Тилла. Но вскоре Иван Игнатьев сравнял счет в матче. После перерыва соперникам отличиться не удалось."Краснодар" не смог до перерыва в чемпионате опередить "Зенит" и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 33 очками. "Уфа" осталась на 14-й строчке с 16 баллами.Встреча 17-го тура между санкт-петербургским "Зенитом" и казанским "Рубином" состоится 9 декабря в 19:00.