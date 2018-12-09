Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал президента США Дональда Трампа не вмешиваться в жизнь французов.

Американского лидера Дональда Трампа призвали не вмешиваться в чужие дела. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что французские власти не участвуют в американских дебатах и хотели бы сами заниматься жизнью своей нации.С министром солидарен и президент Франции Эмманюэль Макрон.Ранее Трамп заявил, что французский бунт можно урегулировать, если вернуть людям деньги, которые выплачиваются в рамках соглашения по сокращению вредных выбросов.Парижское соглашение по климату было подписано в декабре 2015 года 194 странами, его цель – сдержать глобальное потепление.Кризис во Франции начался 17 ноября, когда "желтые жилеты" начали бастовать против роста цен на топливо, передает РИА Новости.