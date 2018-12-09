Присутствие главы МВД РФ Владимира Колокольцева на съезде партии Единая Россия не нарушает норм законодательства, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Глава МВД РФ присутствовал на съезде партия "Единая Россия", и это никоим образом не нарушает действующего законодательства, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Генерал полиции РФ Владимир Колокольцев был приглашенным гостем.Это его личное дело, в делах партии он не участвует, добавил секретарь генсовета "Единой России" Виктор Селиверстов.Ранее в СМИ прошла информация, что Колокольцев как сотрудник полиции не может участвовать в деятельности политических партий, передает РИА Новости.