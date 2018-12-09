На востоке Москвы легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи. В результате ДТП получили ранения шесть человек, в том числе оба фельдшера и пациент, которого врачи перевозили.

На востоке Москвы легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи. В результате ДТП получили ранения шесть человек, в том числе оба фельдшера и пациент, которого врачи перевозили. Пострадавшие были госпитализированы. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы управления ГИБДД столицы.Авария произошла в районе дома №47 по Сиреневому бульвару в 21:41, передает ТАСС.В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Уточняются все обстоятельства случившегося,