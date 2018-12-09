Гостем очередного выпуска программы Действующие лица с Наилей Аскер-заде на телеканале Россия стал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Гостем очередного выпуска программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия" стал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Поводом послужила очередная годовщина создания СВР.Часть съемок прошла в штаб-квартире российских разведчиков в Ясеневе. Сергей Нарышкин и Наиля Аскер-заде пообедали в столовой для сотрудников спецслужбы. Нарышкин выбрал салат, второе и компот.Как оказалось, в столовой весьма демократичные цены. Они "меняются, но нечасто", пояснил Нарышкин."На заплаченную Нарышкиным тысячу рублей отведать "обед разведчика" смогли сразу шесть человек", - сообщила Наиля Аскер-заде.Дома Сергей Нарышкин предпочитает завтракать яичницей, но у него нет блюда "без которого он не мог бы жить"."Стараюсь выбирать то, что соответствует здоровому образу жизни", — отметил он. — "Тем более что врачи-диетологи оправдали куриное яйцо".В целом, в СВР следят за здоровьем сотрудников, и, в случае набора ими лишнего веса, предлагают побольше заниматься спортом.