Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал, как познакомился с будущим президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это произошло в 1980 году, когда Нарышкин пришел на службу в Ленинградское управление КГБ СССР.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал, как познакомился с будущим президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это произошло в 1980 году, когда Нарышкин пришел на службу в Ленинградское управление КГБ СССР.До этого после окончания Ленинградского механического института в 1978 году его направили на учебу в Москву на двухгодичный факультет Высшей школы КГБ (ныне Академия ФСБ). В 1980 году Нарышкин вернулся в Ленинград и был направлен на работу в разведывательное подразделение Ленинградского управления КГБ."Владимир Владимирович уже там работал. Так и произошло знакомство", — рассказал глава СВР в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".Позже, добавил Нарышкин, он учился вместе с будущим президентом на годичном факультете в нынешней Академии внешней разведки, называвшейся тогда Краснознаменным институтом.Он также рассказал, что в период работы офицером советской разведки сталкивался с ситуацией, когда был близок к провалу. "Но я бы предпочел не рассказывать об этой ситуации", — сказал он.Коснулся Нарышкин и сравнительно недавнего эпизода, когда в начале нынешнего года стала достоянием гласности информация о визите директора СВР в США. По словам Нарышкина, он летел обычным рейсом "Аэрофлота", где его, видимо, узнал в лицо кто-то из журналистов.Позже факт визита Нарышкина в Вашингтон подтвердил посол России в США Анатолий Антонов — по словам дипломата, глава СВР провел там встречи со своими американскими коллегами, обсуждалась проблема борьбы с терроризмом.Американский сенатор Чарльз Шумер тогда был настолько возмущен визитом Нарышкина, входящего в санкционный список США, в его страну, что потребовал объяснений от администрации президента Дональда Трампа. В Госдепартаменте позже заявили: США могут сделать исключения для попавших под визовые санкции лиц, если это касается национальных интересов в области безопасности. Визит Нарышкина в Вашингтон и был одним из таких исключений.Россия, по словам Нарышкина, открыта к диалогу с Западом для преодоления нынешних разногласий, и этот диалог нужно вести. При этом диалог должен быть равноправным, подчеркнул глава СВР."Мы, естественно, не можем позволить говорить с Россией на иных условиях", — сказал он.