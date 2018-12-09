Плацкартный вагон нового образца будет представлен в понедельник на Казанском вокзале Москвы. Компания РЖД презентует макет вагонов нового типа и проанализирует отзывы, которые будут учтены при дальнейшей работе над проектом.

Плацкартный вагон нового образца будет представлен в понедельник на Казанском вокзале Москвы. Компания РЖД презентует макет вагонов нового типа и проанализирует отзывы, которые будут учтены при дальнейшей работе над проектом, сообщает пресс-служба компании.Посмотреть на макет можно будет в течение двух месяцев — до 10 февраля. Свободный доступ к вагону будет организован с 10 до 17 часов.В обновленном вагоне более широкие и длинные полки, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты, специальные места для хранения личных вещей в изголовье кровати. У пассажиров верхних полок появился дополнительный столик. Обивка полок нового плацкарта изготовлена из износостойких пожаробезопасных материалов.Любой желающий сможет оценить предлагаемый интерьер, дизайнерские решения и оставить отзыв. Новый вагон для опытной эксплуатации планируется изготовить до конца 2018 года. А первый "новый плацкарт" может повезти пассажиров в конце 2018 — начале 2019 года. Ранее сообщалось, что вагоны нового типа будут производиться на Тверском вагонзаводе. Цены на билеты в новых вагонах не будут отличаться от обычных, пообещали в РЖД.