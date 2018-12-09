На своей странице в Instagram певица Любовь Успенская опубликовала видео, которое ей отправила дочь накануне жуткой аварии. Девушка сломала челюсть и потеряла несколько зубов, однако сейчас успешно восстанавливается.

На своей странице в Instagram певица Любовь Успенская опубликовала видео, которое ей отправила дочь накануне жуткой аварии. Девушка сломала челюсть и потеряла несколько зубов, однако сейчас успешно восстанавливается.Два месяца назад дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина попала в жуткую аварию в Коста-Рике, где та жила несколько последних лет. После падения с велосипеда она сломала челюсть и лишилась нескольких зубов. Травмы оказались настолько серьезными, что девушке потребовалось лечение в Швейцарии."Слава БОГУ плохое позади, Таня сильная и стала мудрей 🙏🙏🙏❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – на своей странице в Instagram написала Любовь Успенская. Свои слова она сопроводила роликом, который ее дочь отправила ей накануне аварии. Татьянка Плаксина показывает матери, в окружении каких красот проходит ее жизнь."Нет ничего дороже твоего ребенка", – подчеркнула певица. "Я думаю каждая достойная мама меня поймет и пускай наши дети нас делают только счастливыми-это все, ради чего мы живем", – добавила она.Поклонники поддержали Любовь Успенскую и выразили надежду, что период восстановления не затянется. Они согласились, что родители всегда хотят для детей лучшего и для всякой матери самым большим кошмаром является тот, в котором их ребенку внезапно становится плохо и больно.Напомним, Татьяна Плаксина упала с велосипеда и сильно покалечилась. Девушка получила заражение крови. Кроме того у Татьяны двусторонний перелом челюсти и выбиты зубы. Успенская потратила целое состояние на лечение любимой дочери. Однако о полном выздоровлении пока речи не идет.Сейчас Татьяна в Москве, в доме у мамы. Все свободное время Успенская посвящает дочери. Родительница окружила наследницу любовью и заботой, она старается каждый день радовать девушку.