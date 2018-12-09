Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции (SGDSN) ведет расследование о якобы причастности России к акциям протестов в стране.

Причастность России к протестам "желтых жилетов" устанавливается в ходе расследования, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Делом занимается Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции.Ранее Times сообщила, что в "Твиттере" появились сотни аккаунтов, с помощью которых раздувался масштаб уличных протестов – публиковались дезинформирующие твиты, твиты с призывом выходить на улицы, твиты, заверяющие в жестокости французских жандармов.Однако Дриан заявил, что должен дождаться результатов расследования, потому что у России и Франции есть как разногласия, так и схожие позиции по различным вопросам, передает РИА Новости.Ранее СБУ сделала заявление, что к организации антиправительственных протестов во Франции, которые проводит движение "желтых жилетов", могут быть причастны спецслужбы России. Это не первое обвинение СБУ в адрес России.17 ноября во Франции начались протесты против роста цен на топливо. Ситуация с "желтыми жилетами" достаточно быстро вышло из под контроля, в стране продолжаются массовые манифестации, столкновения с полицией, погромы.