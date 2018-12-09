Раскольники выставляют идеи тьмы светлыми и положительными. Говоря о свете, они пребывают во тьме, — считает патриарх.

Ради создания на Украине отдельной церкви инициаторы этой идеи готовы губить людей и захватывать храмы, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Свое мнение предстоятель РПЦ высказал во время освящения нового храма в столичном районе Люблино.Говоря об отделении Украинской православной церкви (УПЦ) от Московского патриархата, Кирилл отметил, что "язык силы не является языком божьим", его слова цитирует ТАСС. По мнению патриарха, раскольники выставляют идеи тьмы светлыми и положительными: "Говоря о свете, они пребывают во тьме".Патриарх Кирилл еще раз высказался о недопустимости предоставления независимости православной церкви на Украине. "Этого нельзя допустить", — сказал патриарх, обращаясь к верующим после литургии в храме. Сторонники независимой церкви исполнены злобы и готовы добиваться своей цели с помощью насилия, считает он. Однако, по уверениям предстоятеля, православная церковь сможет устоять, и никакие раскольники не смогут оторвать ее от верующих.В октябре Константинопольский патриархат приступил к процессу предоставления автокефалии (самостоятельности) УПЦ. Было отменено решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, началось восстановление статуса прямого подчинения Константинопольскому патриарху. 15 декабря в Киеве должен состояться объединительный собор, на котором планируют принять решение о создании на Украине церкви, независимой от Московского патриархата. Каноническая православная церковь от участия в этом проекте отказалась. В епархиях УПЦ проведены обыски, духовенство вызывают "на беседы" в СБУ. Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий и другие епископы канонической церкви отослали приглашения обратно в Стамбул.