Президент РФ Владимир Путин общается с другими лидерами, если находит понимание, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин общается с другими лидерами, если "находит понимание", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее украинский лидер Петр Порошенко пожаловался на то, что попытки поговорить с российским президентом не находят ответа. Песков пояснил, как проходят телефонные разговоры между главами государств. Запросы на разговоры озвучиваются помощникам, и если такое предложение находит понимание, сверяются графики президентов. "Иногда предложение не находит понимание", — сказал Песков в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".5 декабря Владимир Путин заявил, что не отвечает на попытки Порошенко поговорить с ним по телефону, так как не хочет участвовать в его избирательной кампании. По словам президента, Порошенко создает провокационные ситуации и перекладывает ответственность за них на Россию. А затем демонстрирует желание их "решить". Путин подчеркнул, что участвовать в таких комбинациях "не хочет и не будет". При этом российский президент не отказывается от контактов на высшем уровне с украинским коллегой.