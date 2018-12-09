Старший лейтенант полиции рассказал подросткам о действующем законодательстве и об ответственности за противоправные и антиобщественные поступки...

Сотрудники ОМВД России по району Теплый Стан провели профилактическую беседу о недопустимости совершения правонарушений и преступлений, употребления табачных изделий и спиртосодержащей продукции с учениками 7-11-х классов ГБОУ Гимназии № 1507.Инспектор ПДН Отдела МВД России по району Теплый Стан г. Москвы старший лейтенант полиции Егор Сигунов рассказал подросткам о действующем законодательстве и об ответственности за противоправные и антиобщественные поступки. Также он разъяснил принципы работы отделения по делам несовершеннолетних.«Вы должны понимать, что уже взрослые и сами несете ответственность за свои поступки. Мы общаемся с вами сегодня, чтобы привить вам должный уровень правосознания, что бы никто из вас в будущем не совершал те или иные противоправные поступки и осознавал ответственность за их совершение», – обратился к подросткам старший лейтенант полиции Егор СигуновВ завершении встречи помощник начальника ОМВД по работе с личным составом подполковник внутренней службы Наталья Кузнецова рассказала о возможности и перспективах поступления юношей и девушек (по окончанию 9-го и 11-го класса) в образовательные учреждения системы МВД России и Департамента образования г. Москвы («Колледж полиции № 1»; «Московский юридический колледж»; МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя).Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56