Ты кем себя возомнил, - нетрезвый учитель побил девятиклассника во время урока в сочинской школе. Один из учеников снял инцидента на видео, ролик попал в Сеть. Педагог уже уволен, сейчас сотрудники правоохранительных органов собираются дать оценку его действиям.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту применения физической силы учителем сочинской школы № 4 по отношению к ученику. Один из школьников, присутствовавших в классном помещении в момент конфликта, запечатлел инцидент на видео, а позже ролик оказался в Сети.По предварительной информации, в минувшую пятницу, 7 декабря учитель ударил ученика во время урока в девятом классе. Пострадавший не получил серьезных травм и не обращался за медицинской помощью.Как рассказали ТАСС в пресс-службе администрации города Сочи, учитель, работающий в образовательном учреждении второй год, находился в состоянии алкогольного опьянения.В субботу, 8 декабря, он был уволен из школы за "применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника".Родителям ученика принесены извинения, разбирательство продолжается.