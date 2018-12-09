Полторы тысячи российских туристов — клиентов компании Жемчужная река — не могут вернуться домой с острова Хайнань.

Полторы тысячи туристов застряли на острове Хайнань. Произошло это из-за отмены рейсов компанией "ИрАэро" – настолько велика задолженность туроператора "Жемчужная река".Российский союз туриндустрии заявил, что "ИрАэро" должна вывезти людей, неважно, есть у них обратные билеты, или нет, передает канал "Россия 24".Как сообщает "Интерфакс", в понедельник ситуацию обсудят представители Ростуризма, Росавиации и Минтранса, к совещанию будут подключены руководство туроператора и авиакомпании