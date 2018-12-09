Женские тела превратились в поле битвы — такое заявление сделал лауреат Нобелевской премии мира за 2018 год, врач-гинеколог из Демократической Республики Конго Денис Муквеге.

Женские тела превратились в "поле битвы" — такое заявление сделал лауреат Нобелевской премии мира за 2018 год, врач-гинеколог из Демократической Республики Конго Денис Муквеге.Это заявление доктор Муквеге озвучил на пресс-конференции в Осло в воскресенье, которая транслировалась на сайте Норвежской телерадиокомпании NRK."Международное сообщество несет ответственность перед женщинами и детьми в зонах военных действий", — заявил Муквеге. Он привел статистику, из которой следует, что в руках террористов ИГ (запрещена в России) по-прежнему находятся порядка трех тысяч женщин. Муквеге отметил, что женщины во время вооруженных конфликтов "платят большую цену", и говорить об этом недостаточно, — следует действовать.Нобелевский лауреат отметил, что работа с пострадавшими в военных конфликтах женщинами должна включать не только медицинскую, но и психологическую помощь. Сам Муквеге оказывает подобную помощь в собственной клинике, основанной почти 20 лет назад.В пресс-конференции принимала участие и 25-летняя Надя Мурад, которая была похищена боевиками в Ираке в 2014 году. После нескольких лет сексуального рабства она сумела перебраться в Германию и стала послом доброй воли ООН. За правозащитную деятельность Надя также получила Нобелевскую премию мира 2018 года.Церемония награждения лауреатов пройдет в Осло 10 декабря. Награду по завещанию Альфреда Нобеля присуждают и вручают не в Стокгольме, а в Осло. Размер награды в каждой номинации оценен в 2018 году в девять миллионов шведских крон (один миллион долларов США).