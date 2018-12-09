Порошенко попросил содействия в освобождении моряков, задержанных во время провокации в Керченском проливе, у митрополита Киевского Онуфрия. С соответствующей просьбой украинский президент обратился к предстоятелю Украинской православной церкви.

Порошенко попросил у церкви содействия в освобождении моряков, задержанных во время провокации в Керченском проливе. С этой просьбой украинский президент обратился к предстоятелю УПЦ, митрополиту Киевскому Онуфрию."Я обратился с просьбой немедленно связаться с Москвой", — цитирует слова Порошенко пресс-служба главы государства.Ранее сообщалось, что 25 ноября три судна Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Буксир и два катера задержали и доставили в Керчь, по факту нарушения госграницы РФ возбуждено уголовное дело.Задержанные в ходе инцидента 24 украинских моряка арестованы до 25 января. Им предъявлено обвинение по статье о незаконном пересечении государственной границы, что предполагает до шести лет лишения свободы.