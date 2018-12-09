Даже в выходные звезды российского и зарубежного шоу-бизнеса не перестают удивлять, шокировать и даже пугать своих поклонников. Чтобы постоянно быть в курсе дела, необходимо неотрывно следить за их личной жизнью и постоянно возникающими вокруг знаменитостей слухами. Чтобы вам было удобно Дни.ру собрал все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 декабря 2018 года.

Даже в выходные звезды российского и зарубежного шоу-бизнеса не перестают удивлять, шокировать и даже пугать своих поклонников. Чтобы постоянно быть в курсе дела, необходимо неотрывно следить за их личной жизнью и постоянно возникающими вокруг знаменитостей слухами. Чтобы вам было удобно "Дни.ру" собрал все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 декабря 2018 года.Тревожные новости о здоровье Льва Лещенко взбудоражили общественность поздним вечером 8 декабря. Стало известно, что артиста экстренно доставили в больницу прямо из-за кулис концерта.Впрочем, уже утром 9 декабря певец вышел на связь и заявил, что с ним все в порядке. Он даже планирует, как это было заявлено заранее, принять участие в концерте памяти Владимира Шаинского. Впрочем, некоторых особенно впечатлительных поклонников ни его слова, ни комментарии его близких не успокоили и они продолжают переживать, что артист находится едва ли не при смерти.О том, по каким причинам Сергей Шнуров поспешил поставить штамп в паспорте, едва успев развестись со своей предыдущей возлюбленной, ходили самые разные слухи. Народ шептался, что сделал он это якобы исключительно для того, чтобы насолить Матильде. Кто-то пристально присматривался к животу его новой избранницы, ожидая увидеть там признаки беременности.Наконец сам лидер группы "Ленинград" дал ответ на этот вопрос. Впрочем, в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале он решил отделаться шуткой, просто заметив, что всегда готов к такому развитию событий.Рита Дакота, которая после многочисленных измен рассталась с Владом Соколовским и Ольга Бузова, которую бросил футболист Дмитрий Тарасов, казалось бы имеют много общего. Однако сама Дакота просит не сравнивать ее с Бузовой в творческом плане.Певица подчеркнула, что она не какая-то "разведенка", которая вдруг решила запеть, а занимается музыкой серьезно и долго. Многие увидели в этом серьезный камень в огород ее коллеги.Светские хроникеры пристально следят за личной жизнью Светланы Бондарчук и записывают в ее новые возлюбленные практически каждого, кто появился рядом с ведущей и кому она успела сказать хоть что-то ласковое. Однако теперь, считают журналисты, она представила публике своего настоящего нового возлюбленного.Пару заметили вместе на театральной премьере. А как говорят знакомые с ситуацией люди, до этого они уже успели съездить вместе за границу, где Светлана Бондарчук смогла сойтись с дочерью возлюбленного.Каждый новый день приносит новые подробности скандальной истории, разворачивающейся в королевской семье Великобритании. Речь идет о конфликте между Меган Маркл и принцем Гарри с одной стороны и Кейт Миддлтон и принцем Уильямом – с другой.Если раньше светские хроникеры были уверены, что сложности возникли изначально у двух жен принцев, то теперь наряду всплывает информация об обратной ситуации. Дескать, сперва успели поссориться принцы. Началось это еще до свадьбы Гарри, когда Уильям попросил родственника быть осторожнее и больше узнать о своей избраннице, а тот, кажется, воспринял это как попытку разрушить его семейное счастье.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 декабря 2018 года, читайте в и специальных .