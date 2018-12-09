Вице-премьер и глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс сообщил в воскресенье о выходе из правительства партии Новый Фламандский альянс.

Вице-премьер и глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс сообщил в воскресенье о выходе из правительства партии "Новый Фламандский альянс". Политический кризис в королевстве закончился распадом правящей коалиции."Премьер-министр Шарль Мишель объявит королю о переформировании правительства", — сообщил Рейндерс."Новый Фламандский альянс", представляющий интересы нидерландоязычной Фландрии, угрожал уходом в оппозицию последние несколько недель. Членам коалиции не удалось договориться по вопросу о мигрантах. Партия "Реформаторское движение", возглавляемая премьером, одобрила подписание Бельгией Миграционного пакта ООН. "Новый Фламандский альянс" выступил резко против, пишет ТАСС.Документ ООН по регулируемой миграции, подписание которого ожидается 10-11 декабря в Марракеше, одобрили все страны-члены ООН, кроме Соединенных Штатов.