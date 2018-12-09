Грабитель выхватил сумочку у пожилой посетительницы Макдоналдса и сбежал с добычей. Дама настигла злоумышленника, но была сбита открытой водительской дверью машины подозреваемого, скрывшегося с места преступления.

Полиция города Окичоби, расположенного в штате Флорида на юго-востоке США, арестовала злоумышленника, травмировавшего пожилую женщину. Инцидент, произошедший в минувший четверг, 6 декабря, запечатлели камеры наблюдения ресторана быстрого питания, где и разворачивались события.Мужчина, вошедший в помещение "Макдоналдса", резким движением выхватил сумочку у сидевшей за столиком посетительницы, после чего покинул место преступления.Дама поспешила за злоумышленником и даже успел открыть водительскую дверь автомобиля, в который сел подозреваемый. В этот момент грабитель тронулся с места и сбил женщину той самой дверью, едва не переехав колесом своей машины.Пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу, а преступник скрылся с добычей, однако через некоторое время был пойман сотрудниками правоохранительных органов.