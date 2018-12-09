Несмотря на провокацию, ансамбль имени Александрова успешно завершил выступление в польском Быдгоще.

Несмотря на провокацию, ансамбль имени Александрова успешно завершил выступление в польском Быдгоще. Представитель коллектива Татьяна Николаева не стала давать комментариев, однако заверила: "У нас все хорошо, у нас все прекрасно".Ранее сообщалось, что во время концерта, когда артисты начали исполнять танец с саблями (после песни "Священная война"), на сцену выбежали двое молодых людей, выкрикивающих антироссийские лозунги. Они также развернули баннер с надписью на польском: "Слава украинцам, борющимся за вашу и нашу свободу".Обоих провокаторов выпроводила из зала охрана, передает РИА Новости. Концерт продолжился. В графике ансамбля – еще пять выступлений в рамках тура по Польше.