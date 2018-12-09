В воскресенье утром пьяный римлянин не справился с управлением автомобилем и повредил Испанскую лестницу.

В воскресенье утром пьяный римлянин не справился с управлением автомобилем и повредил Испанскую лестницу. В 06:30 по местному времени на итальянской достопримечательности не было людей, поэтому ДТП обошлось без жертв и пострадавших, пишет ТАСС.На ступенях Испанской площади заметны следы заноса и царапины.Грандиозное барочное сооружение из 138 ступеней было построено в начале XVIII века и является очень популярным туристическим местом.