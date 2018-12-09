Директор Службы военной разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин раскрыл секреты физподготовки сотрудников и рассказал, за сколько секунд разведчику необходимо пробежать 100 метров и сколько раз подтянуться на турнике.

Директор Службы военной разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин раскрыл секреты физподготовки сотрудников."Плавание, бег, стрельба. Подготовка необходима на высоком уровне", — сказал Нарышкин в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", перечислив основные нормативы военно-спортивной подготовки. Нормативы разработаны для разных возрастных групп, а также отдельно для мужчин и женщин.К примеру, женщине 30—35 лет 100 метров кролем необходимо проплыть за две минуты 50 секунд. Мужчине этого же возраста на выполнение этого норматива дается на одну минуту меньше. Также мужчина этой возрастной группы должен пробежать 100 метров, уложившись в 14 секунд, и подтянуться на турнике не менее 13 раз, отметил Нарышкин.Ранее Нарышкин рассказал, как в СВР следят за здоровьем сотрудников и накормил журналистов "обедом разведчика".