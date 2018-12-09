Бельгийский король Филипп принял отставку трех министров и двух госсекретарей из партии Новый Фламандский альянс.

Бельгийский король Филипп принял отставку трех министров и двух госсекретарей из партии "Новый Фламандский альянс". Политический кризис в Бельгии завершился развалом правящей коалиции. Националистический "Новый Фламандский альянс" отказался ставить подпись под одобрением Бельгией Миграционного пакта ООН.Функции ушедших высших чиновников временно возьмут на себя оставшиеся министры и госсекретари из партии "Реформаторское движение", возглавляемой премьер-министром Шарлем Мишелем. Националисты занимали в правительстве Бельгии ряд ключевых должностей — министров обороны, внутренних дел и финансов.Новых членов правительства утвердит король по представлению премьер-министра, пишет РИА Новости.