Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обсуждает с нынешним главой аппарата вице-президента США Ником Айерсом возможность того, чтобы он возглавил аппарат сотрудников Белого дома вместо Джона Келли, покидающего его в конце текущего года.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обсуждает с нынешним главой аппарата вице-президента США Ником Айерсом возможность того, чтобы он возглавил аппарат сотрудников Белого дома вместо Джона Келли, покидающего его в конце текущего года. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на представителя Белого дома.Трамп хочет, чтобы Айерс занял пост на ближайшие два года, но по семейным причинам тот не может дать такого обещания. Пока Трамп и Айерс обсуждают условия, на которых Айерс смог бы занять пост.Ранее американский президент сообщил, что Келли уйдет с поста в конце года, а кандидатура нового руководителя аппарата сотрудников Белого дома будет объявлена в ближайшие несколько дней. При этом Трамп подчеркнул, что назначение может быть временным, передает ТАСС.В ноябре в американских СМИ появилась информация, что Трамп планирует отправить в отставку Джона Келли, а также министра внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен в связи с отсутствием четкой позиции по миграционному вопросу.