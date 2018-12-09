На этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в польском городе Томашув-Мазовецки, женская сборная России стала второй в командном спринте. Россиянки уступили японской команде 0,36 секунды. В тройку лучших попала сборная Нидерландов (+0,71).

На этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в польском городе Томашув-Мазовецки, женская сборная России стала второй в командном спринте. Россиянки уступили японской команде 0,36 секунды. В тройку лучших попала сборная Нидерландов (+0,71).Серебро в составе российской команды завоевали Юлия Шихова, Ольга Фаткулина и Ангелина Голикова.Этап Кубка мира по конькобежному спорту в Польше завершится 9 декабря.