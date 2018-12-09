Вторая команда России по лыжным гонкам заняла второе место в эстафете 4х5 км на этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Бейтостолене. Российские лыжницы преодолели дистанцию за 58 минут 0,9 секунды.

Вторая команда России по лыжным гонкам заняла второе место в эстафете 4х5 км на этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Бейтостолене. Российские лыжницы преодолели дистанцию за 58 минут 0,9 секунды.В составе женской сборной выступили Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина и Елена Соболева.Победу же одержали представительницы Норвегии, показав результат – 57 минут 23,6 секунды​​​. Третье место досталось финской команде (+37,8).Первая сборная России в составе Юлии Белоруковой, Натальи Непряевой, Анастасии Седовой и Анны Нечаевской попала в четверку сильнейших (+40,9).