Делегация
Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным посетила в Нью-Дели штаб-квартиру
российско-индийского предприятия БраМос. Оно производит корабельные ракетные
комплексы, этот проект стал знаковым в партнерских отношениях двух стран.
Делегация
Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным посетила в Нью-Дели штаб-квартиру
российско-индийского предприятия "БраМос". Оно производит корабельные ракетные
комплексы, этот проект стал знаковым в партнерских отношениях двух стран.
Во время
экскурсии Вячеслав Володин и депутаты Думы осмотрели выставочный зал
российско-индийского предприятия. Им были показаны образцы и макеты выпускаемой
продукции, руководители компании рассказали о планах на будущее.
Совместное предприятие "БраМос" было создано в 1998 году для разработки
и производства ракетных комплексов с крылатой, сверхзвуковой противокорабельной ракетой. Компания получила
название в честь рек Брахмапутры
и Москвы.
Работы начались с середины 1999 года, прототипом
нового оружия стала российская противокорабельная ракета "Яхонт". Первый
успешно проведенный пуск ракеты "БраМос" был произведен 12 июня 2001 года
с береговой пусковой установки.
Крылатая ракета "БраМос" сейчас находится на вооружении Индии.
За 20 лет деятельности совместного предприятия со всех видов
носителей проведено более 50 успешных пусков ракет.
Сегодня,
9 декабря Вячеслав Володин начал свой официальный визит в Индию, он прилетел
туда по приглашению спикера народной палаты парламента страны Сумитры Махаджан.
Утром спикер Думы и члены делегации почтили память вождя индийского народа
в борьбе за независимость Махатмы Ганди и возложили венок
к месту его кремации.
Завтра, 10
декабря, Володин встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и спикером парламента страны Сумитрой Махаджан. На
этот же день запланировано пятое заседание российско-индийской межпарламентской
комиссии.
В центре
внимания встреч Вячеслава Володина в Нью-Дели будут перспективы усиления парламентского
взаимодействия между Россией и Индией, а также региональная и международная
проблематика.