Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным посетила в Нью-Дели штаб-квартиру российско-индийского предприятия БраМос. Оно производит корабельные ракетные комплексы, этот проект стал знаковым в партнерских отношениях двух стран.

ДелегацияГосдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным посетила в Нью-Дели штаб-квартируроссийско-индийского предприятия "БраМос". Оно производит корабельные ракетныекомплексы, этот проект стал знаковым в партнерских отношениях двух стран.Во времяэкскурсии Вячеслав Володин и депутаты Думы осмотрели выставочный залроссийско-индийского предприятия. Им были показаны образцы и макеты выпускаемойпродукции, руководители компании рассказали о планах на будущее.Совместное предприятие "БраМос" было создано в 1998 году для разработкии производства ракетных комплексов с крылатой, сверхзвуковой противокорабельной ракетой. Компания получиланазвание в честь рек Брахмапутрыи Москвы.Работы начались с середины 1999 года, прототипомнового оружия стала российская противокорабельная ракета "Яхонт". Первыйуспешно проведенный пуск ракеты "БраМос" был произведен 12 июня 2001 годас береговой пусковой установки.Крылатая ракета "БраМос" сейчас находится на вооружении Индии.За 20 лет деятельности совместного предприятия со всех видовносителей проведено более 50 успешных пусков ракет.Сегодня,9 декабря Вячеслав Володин начал свой официальный визит в Индию, он прилетелтуда по приглашению спикера народной палаты парламента страны Сумитры Махаджан.Утром спикер Думы и члены делегации почтили память вождя индийского народав борьбе за независимость Махатмы Ганди и возложили венокк месту его кремации.Завтра, 10декабря, Володин встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и спикером парламента страны Сумитрой Махаджан. Наэтот же день запланировано пятое заседание российско-индийской межпарламентскойкомиссии.В центревнимания встреч Вячеслава Володина в Нью-Дели будут перспективы усиления парламентскоговзаимодействия между Россией и Индией, а также региональная и международнаяпроблематика.