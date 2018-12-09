Начавшееся во Франции расследование о якобы причастности РФ к акциям протестов в стране — это продолжение тренда на обвинение России во всех проблемах, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Расследование, которое ведется во Франции, чтобы установить причастность России к протестам "желтых жилетов", — это продолжение тренда на обвинение России во всех проблемах, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.Это смешно, весь мир понимает, что это клоунада, добавил Чепа.Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что кризис в стране усиливался посредством анонимных аккаунтов в "Твиттере", с которых людей призывали на улицы, дезинформировали о действиях жандармов. Якобы все аккаунты были связаны с Россией.Акции протеста идут во Франции с 17 ноября, передает РИА Новости.В то же время политическими играми назвал заявления о причастности РФ к загадочным смертям в Великобритании, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне. Это делается, чтобы отвлечь внимание от проблем в стране, в частности от Brexit.В воскресенье в Sunday Times прошла информация, что Скотланд-Ярд рассматривает версию причастности РФ к смертям бизнесменов Александра Перепиличного и Скота Янга​​​.Александр Перепиличный скоропостижно скончался в 2012 году. Эту смерть связывали с "делом Магнитского". В 2013 году полиция сделала заявление, что не усматривает ничего подозрительного в его смерти, однако позже в желудке Перепеличного был обнаружен яд.