Разведка провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировала прибытие самоходных артиллерийских установок (САУ) и бронетранспортеров украинской армии к линии соприкосновения в Донбассе.

Разведка ЛНР обнаружила, что к линии соприкосновения в Донбассе приблизились пять бронетранспортеров украинской армии, а также три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".Кроме того, были зафиксированы шесть грузовых автомобилей с боеприпасами и имуществом, сообщил представитель народной милиции Андрей Марочко.С апреля 2014 года, когда разгорелся конфликт, стороны более 20 раз договаривались о перемирии. Однако ни разу договоренности выполнены не были, передает ТАСС.