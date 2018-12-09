В рамках кампании сотрудники полиции проведут совместные мероприятия с представителями органов образования, родителями школьников и воспитанников детских садов.

Проводимый анализ дорожно-транспортных происшествий, участниками которых становятся несовершеннолетние, показывает, что во многих случаях последствия могли быть менее тяжкими, если бы родители строго соблюдали ПДД и проявляли больше внимательности. Виновность законных представителей усматривается в каждом пятом дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадали дети.Разъяснительная работа с родителями является важным направлением деятельности Госавтоинспекции по предупреждению травмирования несовершеннолетних.В период с 10 по 20 декабря 2018 года на территории Владимирской области пройдет информационно-пропагандистская кампания «Вместе по дороге к безопасности!». В рамках кампании сотрудники Госавтоинспекции проведут совместные профилактические мероприятия с представителями органов образования, родителями школьников и воспитанников детских садов.Сотрудниками полиции будут проведены лекции и беседы для родительской общественности. Особое внимание будет уделено выявлению фактов неудовлетворительных дорожных условий, способствующих совершению ДТП у образовательных учреждений, и принятию мер реагирования, направленных на их устранение.Правоохранители совместно с родительским активом проведут рейдовые мероприятия вблизи образовательных организаций в целях выявления детей, пересекающих проезжую часть дороги вне пешеходных переходов, а также водителей, перевозящих детей без использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Участники рейдов проведут с учащимися профилактические беседы на тему важности использования световозвращающих элементов и соблюдения мер личной безопасности при движении во дворах и жилых зонах.