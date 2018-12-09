Новая мебель для больницы №1 города Волжского под Волгоградом по вине грузоперевозчика не вся дошла в исправном состоянии, из-за чего в палатах временно установлены восемь старых тумбочек этой больницы.

В город Волжский (под Волгоградом) больница №1 не получила новую мебель по вине грузоперевозчика, из-за чего в палатах временно были установлены восемь старых тумбочек, пояснили в областном комитете здравоохранения.Такая реакция воспоследовала за публикациями в СМИ, в которых говорилось о закупках "картонной" мебели для больницы.В комитете пояснили, что были закуплены по 30 кроватей и тумбочек для больницы. Но отделение гнойной хирургии пока пришлось поставить тумбочки, пока грузоперевозчик проведет замену. После чего обновление мебели продолжится, передает ТАСС.На капремонт больницы выделено 300 миллионов рублей. За 45 лет, прошедших с момента сдачи объекта в эксплуатацию, ремонта такого масштаба в больнице не проводилось.