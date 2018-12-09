Российская конькобежка Наталья Воронина на этапе Кубка мира, который проходит в Польше, показала третий результат дня на дистанции 5000 метров. Россиянка отстала от победительницы на 3,49 секунды.

Российская конькобежка Наталья Воронина на этапе Кубка мира, который проходит в Польше, показала третий результат дня на дистанции 5000 метров. Россиянка отстала от победительницы на 3,49 секунды.Первой финишировала Эсме Виссер из Нидерландов. Она преодолела дистанцию за 7 минут 5,188 секунды. Второй результат дня показала канадская конькобежка Изабель Вайдеманн с отставанием в 1 секунду.Еще одна представительница России Евгения Лаленкова пришла к финишу восьмой (+17,28).