Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил о том, что уже в самое ближайшее время голубыее огоньки, под шум которых россияне успели привыкнуть встречать каждую смену цифры года на календаре, сильно изменятся. В частности, на запись подобных шоу начнут приглашать рэперов. Однако некоторые эксперты поспешили предупредить медиаменеджера, что он может совершить большую ошибку.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил о том, что уже в самое ближайшее время голубыее огоньки, под шум которых россияне успели привыкнуть встречать каждую смену цифры года на календаре, сильно изменятся. В частности, на запись подобных шоу начнут приглашать рэперов. Однако некоторые эксперты поспешили предупредить медиаменеджера, что он может совершить большую ошибку.Со своими предложениями и замечаниями по поводу будущего новогодних огоньков на российском телевидении поделился член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. В качестве трибуны для выступления он выбрал ""."Я конечно рад тому факту, что ускорение, которое Константину Эрнсту придала моя инициатива поддержанная четвертью миллиона телезрителей в 2017 году заработало на полную мощь, но мне кажется, что в этот раз не совсем в то русло", – заметил он. Речь идет о возможности приглашения на голубые огоньки рэп-исполнителей."Может мне кто-то объяснить почему у нас произошло резкое помешательство на рэперах? Зачем о них постоянно говорить? Зачем столь явно популяризировать это направление? У них и так многомиллионная аудитория на YouTube. Пусть там читают для молодежи. Зачем их тянуть на ТВ?", – выразил Вадим Манукн недоумение."В новогодних шоу должны звучать голоса победителей и участников талант-шоу, и не только 2018 года, ну и конечно "старой гвардии", куда же от нее денешься", – поделился он своим видением праздничных программ. К слову, статистика показала, что тысячи зрителей поддерживают точку зрения эксперта."Константин Львович! Всего пару лет назад в ответ на мою инициативу вы рассказывали о том, что резко формат изменить "Новогодних огоньков" невозможно. Однако после оглушительного успеха у телезрителей обновленного новогоднего шоу 2018 года вы видимо признали, что был не правы? Однако я не слышал, чтобы вы мне как автору инициативы о "Новогодних огоньках" и сотням тысяч телезрителей, которые поставили под ней подписи сказали элементарное "спасибо" за этот успех", – обратился Вадим Манукян к генеральному директору Первого канала."Теперь судя по всему вы готовы идти на кардинальное их изменение "Огонька". Но нужно избегать крайностей. Да, обновление "Новогодних огоньков" давно уже назрело и год назад вы это сделали по просьбам телезрителей, но сейчас, как мне видится, вы совершаете колоссальную ошибку приглашая рэперов", – предупредил он Константина Эрнста."Это не их формат, это неверное смешивание жанров. Вы считаете, что аудиторию 45+ интересуют рэперы? Вы же говорили, что это основная аудитория "Огоньков" или она резко помолодела за пару лет? Вы очень талантливый человек, но иногда совершаете в программной политике канала очевидные ошибки. Я за интересные эксперименты, но против подобных глупостей. Думаю, что зрители и в этом меня поддержат", – подчеркнул Вадим Манукян.