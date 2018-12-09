Близкий друг Дмитрия Хворостовского дирижер Константин Орбелян рассказал о последней мечте оперного певца. Он подчеркнул, что осуществить задуманное ему удалось.

Близкий друг Дмитрия Хворостовского дирижер Константин Орбелян рассказал о последней мечте оперного певца. Он подчеркнул, что осуществить задуманное ему удалось.Незадолго до своего ухода Дмитрий Хворостовский принял участие в записи оперы Джузеппе Верди "Риголетто". Как рассказал его близкий друг и коллега Константин Орбелян, это была самая главная и последняя его мечта.О ней Дмитрий Хворостовский рассказал друзьям уже после того, как узнал свой страшный диагноз. "Когда в 2015 году ему сказали, что он болен, Дмитрий сказал мне: "Я должен сделать еще две вещи – записать "Риголетто" и "Отчалившую Русь" Свиридова", – цитирует Константина Орбеляна."Его мечта сбылась, мы сделали этот диск, который вышел в свет в день его смерти, год назад", – добавил дирижер. По его словам, хоть оперный певец и не держал в руках вышедший диск, с итоговым результатом он был знаком. "Он услышал запись в процессе работы, слушал последние монтажи, и ему очень понравилось", – подчеркнул Орбелян."Тогда, летом 2016 года, он выложился полностью, выложил все, что возможно было и невозможно, он был еще в прекраснейшей форме... Ведь он не сдавался ни на секунду, был настоящий борец", – заметил он.Теперь произведение номинировано на музыкальную премию Grammy в категории "Лучшая запись оперного произведения". "Это очень эмоционально, я счастлив и очень рад за Дмитрия Хворостовского, ведь существуют тысячи записей гениальной оперы Верди, которую исполняли великие артисты прошлого. И вот так получается, что последняя запись Дмитрия, его последняя мечта, выдвинута на премию – это достаточно эмоционально", – подчеркнул Константин Орбелян.