Европейские санкции против России бесполезны и ничему не помогают, заявил в интервью программе Итоги недели на телеканале НТВ президент Чехии Милош Земан. Он добавил, что надеется: эти ограничительные меры рано или поздно будут отменены. У России без сомнения, сильный лидер, рассказал Земан, и это отличает нашу страну от Европы.

Европейские санкции против России "бесполезны и ничему не помогают", заявил в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ президент Чехии Милош Земан. Он добавил, что надеется: эти ограничительные меры рано или поздно будут отменены.Он также предложил способ урегулировать ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в нарушении которого США обвиняют Россию. По словам Земана, нужно лишь показать технические параметры ракет, которые нарушают этот договор или с российской, или с американской стороны, и договориться."Я, конечно, хочу, чтобы все договоры существовали, потому что уйти от этих договоров — это гонка вооружений", — отметил президент Чехии.Вместе с тем, считает Земан, до очередной войны дойти не должно — тем более, что, по его мнению, цели войны теперь "достигаются посредством экономики, а не посредством оружия".У России "без сомнения, сильный лидер", рассказал Земан, и это отличает нашу страну от Европы. По его словам, сильные лидеры также сейчас находятся у власти в Китае и в Америке, однако на уровне Евросоюза сильного лидера он в данный момент "просто не видит".